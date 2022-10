Bock zum Gärtner machen

...durch die Stadt und die Welser Zivilgesellschaft getragenen Gedenkens an die NS-Opfer auch nachvollziehen kann, so falsch halte ich es gegenwärtig.

Mit der FPÖ stellt jene Partei den Bürgermeister, die nicht nur immer wieder durch "Einzelfälle" auffällt, sondern auch in der Tradition des dritten Lagers steht. Jenes dritten Lagers, das sich durch Nationalismus, Rechtsextremismus und Rassismus auszeichnete.

Der letzte Anlassfall in Sachen Rechtsextremismus ist aussagekräftig genug: Deutschnationale Burschenschaften sind Teil des rechtsextremen Gefüges. Sie nicht nur zu dulden, sondern aktiv zu unterstützen, zu subventionieren und zu hofieren, wie dies Rabl gemacht hat, ist durch nichts entschuld- oder erklärbar. Die Erzählung vom eh recht bemühten und im Gegensatz zu seiner Bundes- und Landespartei moderaten Andreas Rabl ist ein Trugbild. Die Tagespolitik in Wels ist Beleg genug dafür: ein Campierverbot aufgrund der Herkunft, ein Heizkostenzuschuss, der rassistisch ganze Bevölkerungsgruppen wegen ihrer Herkunft ausschließt, aktives Argumentieren gegen Symbole der Gleichstellung in der Öffentlichkeit – nur drei Belege für die Geisteshaltung der Welser FPÖ und ihres Bürgermeisters. Wer die Welser FPÖ und Rabl bei einem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus dabeihaben will, macht in der gegenwärtigen Situation den Bock zum Gärtner.