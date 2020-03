Blühendes Österreich und Volksfest fallen dem Coronavirus zum Opfer

Die Welser Sanitätsbehörden bestätigten gestern einen zweiten Covid-19-Fall. Bei der infizierten Person handelt es sich um eine 49-jährige Reinigungskraft jener Gunskirchner Bank, deren Mitarbeiter das Virus verbreitete. Mit anderen Bankmitarbeitern befand sich die Frau schon vorsorglich in Quarantäne, als das Virus bei ihr festgestellt wurde.

Der Erlass des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus hat auch für Wels weitreichende Folgen. So musste gestern sowohl das Volksfest als auch die Messe Blühendes Österreich abgesagt werden, die von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. April, geplant waren. Auch eine Reihe von Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen fällt dem Virus zum Opfer. Einige Veranstaltungen wie das Stadthallen-Gastspiel von Kabarettist Lukas Resetarits am 20. März und der Auftritt von der Nockis Schlagerparade (28. März) wurden verschoben (auf 9. Dezember bzw. 16. Juni). Andere Kulturtermine wie das Gastspiel des Bruckner Orchesters (26. März) oder das Kindermusical "Pippi Langstrumpf" (27. März) mussten abgesagt werden. Das Figurentheaterfestival wird zwar stattfinden. Die Eröffnungsfeier am Donnerstag in den Minoriten wurde jedoch abgesagt.

Betroffen sind auch Einrichtungen wie das Hallenbad im Welldorado, das Welios und die Welser Museen. Bei den Eingängen wird es Zugangsbeschränkungen geben. "Von Sperren haben wir abgesehen. Nachdem der Erlass die Anzahl der Personen in geschlossenen Räumen auf 100 beschränkt, werden wir an den Kassen die Zutritte überwachen", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

Nachdem die Messe Wels am Wochenende bei der "WeBuild" aufgrund von Besucherrückgängen noch mit einem blauen Auge davon kam, trifft sie jetzt die volle Härte des Corona-Erlasses: "Blühendes Österreich in Kombination mit dem Volksfest erzielt eine Million Euro Umsatz. Die Umwegrentabilität ist ein Vielfaches. Die Absage werden nicht nur wir zu spüren bekommen, sondern auch Schausteller, Wirte und Aussteller", sagt Messedirektor Robert Schneider. Die Messe prüft nun mögliche Ersatztermine: "Wir werden ehestmöglich mit Ausstellern in Kontakt treten", sagt Schneider.

Bürgermeister Rabl bittet um Verständnis für die Absagen und ersucht die Bevölkerung um Kooperation: "Es braucht die Mithilfe jedes Einzelnen. Wir müssen für kurze Zeit unsere sozialen Kontakte einschränken. So bekommen wir das Virus in den Griff."

Reihe von weiteren Absagen wegen des Coronavirus

Bei der Bezirks-Feuerwehrtagung in Bad Schallerbach am 18. März hätten Unternehmer vor den Vorhang geholt werden sollen, die als besonders feuerwehrfreundlich gelten und Verständnis für Einsätze ihrer Mitarbeiter während der Arbeitszeit aufbringen. Die Veranstaltung wurde wegen des Coronavirus nun ebenfalls abgesagt.

Vom Erlass der Bundesregierung betroffen ist unter anderem auch das Bezirksjugendsingen in der Neuen Musik-Mittelschule in Pichl bei Wels, das am 26. März stattgefunden hätte. Auch die Traditionsveranstaltung Hartkirchner Mostkost, die vom 21. bis 22. März zum bereits 42. Mal geplant war, ist abgesagt.

Programmkino nicht betroffen

Keine Einschränkungen gibt es für den Kinobetrieb im Welser Programmkino. „Wir sind nicht betroffen, weil der große Saal nur 92 Sitzplätze hat“, sagt Andrä Steiner.

