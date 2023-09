Bloß kein Wasserglas

Lesungen sind seltsam. Obwohl sie für einen Großteil meiner Einnahmen verantwortlich sind, scheint sie niemand wirklich zu mögen. Also, niemand außer mir. Ich lese sogar sehr gerne vor anderen Menschen aus meinen Büchern, immerhin wollte ich als Jugendliche Schauspielerin werden. Auch wenn ich heute froh bin, es nicht geworden zu sein, mag ich es von Zeit zu Zeit, meine Arbeit auf einer Bühne zu präsentieren. Nur bin ich mir immer weniger sicher, ob das auch irgendjemand sehen will. Alle Veranstalter jammern über einen Besucherrückgang, meistens entschuldigen sie sich schon bei meiner Ankunft dafür, dass wohl nicht allzu viele Leute kommen werden, weil das Wetter zu gut oder zu schlecht sei, außerdem gebe es diese und jene Konkurrenzveranstaltung und überhaupt, seit Corona sei sowieso alles ganz schwierig. Aber sogar bei den Leuten, die trotz allem ihren Weg zu meiner Lesung finden, bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob sie das gerne tun.

Ich erinnere mich an die Dame, die vor der Veranstaltung zu mir kam und fragte, ob sie denn eh nicht zu lange dauern werde, sie habe heute nämlich schon einen wirklich harten Tag gehabt. Leichte Panik beschlich mich auch, als eine Veranstalterin mir vorab mitteilte, dass sie bloß keine "typische Wasserglaslesung" haben wolle. Was denn dann? Gut, aufs Wasserglas kann ich verzichten (Wein tut’s auch), aber lesen würde ich dann eigentlich schon noch ganz gern. Vor allem, da ein Roman über Widerstand im Zweiten Weltkrieg nicht unbedingt die Vorlage für kabaretthafte Performances bietet.

Es herrscht also allgemein eine gewisse Scheu vor Lesungen. Seltsamerweise darf ich trotzdem noch hin und wieder eine halten. So zum Beispiel letzten Sonntag um elf Uhr vormittags im Boutique Hotel Hauser. Ich schlürfte einen Cappuccino und schaute dabei zu, wie sich der kleine, aber feine Veranstaltungsraum langsam füllte. Etwa zwanzig Leute hatten ihren Weg hierher gefunden, trotz der Uhrzeit, trotz des ernsten Romanthemas, trotz Wasserglas am Lesepult! Während der ganzen Veranstaltung herrschte dann auch eine wirklich konzentrierte Stimmung im Raum, niemand blickte heimlich auf die Uhr, nicht einmal ein Handy läutete. Und wie schön ist es, vor Leuten zu lesen, die ernsthaft interessiert sind – an mir als neuer Stadtschreiberin, aber auch an Literatur an sich. Davon konnte ich mich bei der anschließenden, lebhaften Fragerunde überzeugen. Meine Sorge, mit meiner Lesung alle in den Tiefschlaf zu langweilen, erwies sich glücklicherweise als absolut unbegründet.

Übrigens, falls Ihre Angst vorm Wasserglas (oder auch etwas anderes, wie etwa eine terminliche Überschneidung) Sie davon abgehalten hat, dieser schönen Matinee beizuwohnen, habe ich noch einen kleinen Tipp für Sie: Bei Thalia gibt es nun einen kleinen Stapel mit signierten Exemplaren meines Romans "Sag Alex, er soll nicht auf mich warten" auf Vorrat. Und Weihnachten kommt ja immer schneller, als man denkt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper