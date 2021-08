Blick ins Grüne: Neuer Lärmschutz kommt gut an

Pendlern, die regelmäßig in Pichl bei Wels auf die Autobahn auffahren, wird es bereits aufgefallen sein: Die Lärmschutzwand aus Stroh entlang der Bundesstraße 134 ist Geschichte. Die Strohwand hatte über zehn Jahre gedient, längst war es an der Zeit, sie auszutauschen. "Bürgermeister Kieslinger hat sich dafür eingesetzt, dass wieder eine ordentliche hinkommt", sagt der Wallerner Bauamtsleiter Dominik Richtsteiger.

In einem Pilotprojekt des Landes wurde die Strohwand durch eine grüne Lärmschutzwand der Vorarlberger Firma Gieselbrecht GmbH ersetzt. Sie ist die erste in Oberösterreich und besteht aus einer mit Vlies umfassten Stahlkonstruktion, welche mit Erdmaterial befüllt wird. In Wallern steht das Grundgerüst bereits, im Herbst wird es dann mit Kletterpflanzen bestückt. Optisch wird das 437 Meter lange Konstrukt in ein paar Jahren einer normalen Hecke gleichen. Durch die Bepflanzung fügt sie sich nicht nur besser in die Landschaft ein, sie bietet auch Lebensraum für Insekten und Kleintiere.

Die Bewohner der angrenzenden Ortschaft Holzhäuser in Wallern zeigen sich begeistert von dem Projekt. "Wir sind glücklich über die neue Lärmschutzwand. Als beim Umbau für kurze Zeit keine dort war, hat man gemerkt, dass es ohne gar nicht geht", sagt Anrainerin Sonja Niederwimmer. Stefanie Ehrengruber betont: "Die Strohwand war schon sehr von der Witterung mitgenommen, da wird die neue optisch schon ansprechender." Anrainer Gerhard Weinberger ist ebenfalls überzeugt: "Wir sind froh, dass wir sie haben und der Lärmschutz zeigt bisher den vollen Effekt." (pram)