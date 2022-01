Blauer Parteitag ohne Spitzenkandidat

Mit 98,11 Prozent wurde am Freitag FP-Obmann Gerhard Kroiß beim Welser Stadtparteitag in seiner Funktion bestätigt. Kurioserweise fand die Wahl, an der rund 50 Delegierte teilnahmen, ohne den einzigen Kandidaten statt.

Weil sich Kroiß bei einem Skiurlaub in Tirol mit dem Coronavirus infiziert hat, war er auf dem Parteitag im Welios der große Abwesende. "Ich hätte die Veranstaltung gerne verschoben, weil die Wahl nur alle drei Jahre stattfindet. Aus organisatorischen Gründen war das nicht mehr möglich", bedauert der alte und neue Obmann.

Wie berichtet, befindet sich Kroiß seit Dienstag zu Hause in Quarantäne: "Ich mache jeden Tag einen Antigen-Test. Auch heute hat er wieder zwei Stricherl angezeigt", ärgert sich der blaue Parteichef und Vizebürgermeister darüber, "zu Hause eingesperrt zu sein", wie er sagt. Von einer Videobotschaft an die Delegierten habe er abgesehen: "Ich war schon länger nicht mehr beim Friseur und habe die Idee beim Blick in den Spiegel wieder verworfen."

Seine Rolle auf dem Parteitag nahm der Welser Bürgermeister Andreas Rabl ein. Dieser ist auch einer der drei wiedergewählten Stellvertreter. Neben Rabl wurden Gemeinderätin Silke Lackner und Christa Raggl-Mühlberger in ihren Ämtern bestätigt. Wie Kroiß befand sich am Freitag auch Raggl-Mühlberger in Quarantäne. Beide infizierten sich bei einem Skiurlaub in Tirol, sind aber schon auf dem Weg der Besserung. Als Ehrengäste begrüßte Rabl unter anderem FP-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner. (fam)