Bisher nur Absagen bei Ärztesuche für Welser Primärversorgungszentrum

In Wels sind derzeit sechs Hausarztstellen nicht besetzt, auch die Suche nach Ärzten für ein PVZ läuft.

Mittlerweile nimmt fast jede Gemeinde Geld in die Hand, damit sich Allgemeinmediziner bei ihr ansiedeln. In Wels hat der Gemeinderat im September einstimmig Förderungen für Hausärzte und das erste Welser Primärversorgungszentrum (PVZ) beschlossen. Die Stadt nimmt bis zu 40.000 Euro in die Hand, um die Ansiedlung von Allgemeinmedizinern zu forcieren. Für das PVZ stehen 150.000 Euro bereit. Seit der vergangenen Woche ist es ausgeschrieben.