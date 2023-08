Bisher 7200 Besucher bei Burggartenkonzerten

Noch dreimal in dieser Saison besteht die Gelegenheit, bei freiem Eintritt die Konzerte im Welser Burggarten zu besuchen. Bisher nutzten in der Jubiläumssaison "40 Jahre Burggartenkonzerte" 7200 Besucher die Möglichkeit, im wunderschönen Ambiente Musik an lauen Sommerabenden zu genießen.

Heute tritt um 20 Uhr die Blaskapelle Ceska auf. Die Gewinner des Grand Prix der Blasmusik traten unter anderem bereits in China, den USA und Südafrika auf. Nächsten Donnerstag hat die "Big Band Deluxe" ihren Auftritt auf der Burggarten-Bühne. Mit im Gepäck haben sie die besten Songs der Swing-Ära von Glenn Miller, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald und vielen mehr.

Das Abschlusskonzert am 31. August gestaltet das Polizeiorchester Wien, das 1909 gegründet wurde und eines der ältesten Polizeiorchester Europas ist.

Intendant Wolfgang Homar freut sich darüber, dass sich die Burggartenkonzerte über die Landesgrenzen hinweg einen Namen gemacht haben und viele Musikvereine hier in Wels auftreten wollen.

