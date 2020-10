Das Coronavirus führt zu wachsenden Müllbergen. Gebrauchte Schutzbekleidung, Mund-Nasen-Schutz, Gummihandschuhe und Testmaterial werden hierzulande thermisch entsorgt. Corona-Müll ist laut Ministerium nicht infektiöser Abfall und wird gleich behandelt wie medizinische Rückstände. Auffallend ist die Steigerung der Müllmengen in den Spitälern seit Ausbruch des Virus. Das Aufkommen an medizinischen Abfällen ist in den vergangenen Monaten um bis zu 20 Prozent angewachsen.