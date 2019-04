„Bin Handwerker und kein Künstler“

Werke des pensionierten Malermeisters Walter Hochmair sind seit der Vorwoche in der Galerie der OÖNachrichten zu bestaunen.

V.l.: Walter Hochmair, Johann Reindl-Schwaighofer, Robert Reif. Bild: Scherrer

Bei der Eröffnung am Donnerstag herrschte ein riesiger Andrang. „Heute sind seine Werke noch günstig. In fünf Jahren schaut das schon anders aus“, prophezeite Laudator Johann Reindl-Schwaighofer. Der Kulturreferent beschrieb den Künstler als sensiblen Beobachter, der seine Wahrnehmungen in der Natur auf sein Schaffen überträgt. In der OÖN-Galerie sind Objekte, Bilder, Stühle und Collagen ausgestellt. Er wolle nicht als Künstler, sondern als Handwerker bezeichnet werden, gab sich Hochmair bescheiden. Voll des Lobes über die Kreativität des Ausstellenden war auch Sparkassen-Direktor Robert Reif, dessen Institut die Ausstellung großzügig unterstützt. Hochmairs Werke können noch bis 29. Mai im Wimmer Medienhaus (Stadtplatz 41, 3. Stock) besichtigt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema