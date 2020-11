Bildungshaus Schloss Puchberg geht online

Am Dienstag, 19 Uhr, ist der bekannte Nahost-Experte Karim El-Gawhary zugeschaltet, Thema ist die Arabische Revolution. Am Sonntag, 29. November, findet das beliebte Literaturfrühstück als Onlinefrühstück statt. Zu Gast ist Tarek Leitner, das Gespräch wird bereits heute aufgezeichnet und am Sonntag freigeschaltet. Der ORF-Journalist stellt sein berührendes Buch "Berlin–Linz", in dem er über seine Kindheit in Linz und seinen Vater schreibt, vor. Alle Infos über das Onlineangebot findet man unter schlosspuchberg.at/puchberg.online

