Bildungshaus Puchberg will Menschen für nachhaltigen Lebensstil begeistern

"Auf die Nachhaltigkeit im Leben zu achten, ist schon seit Jahren Grundeinstellung in unserem Haus", sagt Gabriele Hofer-Stelzhammer. Sie ist Teil des dreiköpfigen Führungsteams des Bildungshauses Puchberg der Diözese Linz und Kollegin von Maria Zachhalmel. Die Buchkirchnerin zeichnet für die heuer neue Vortragsreihe "Schritt für Schritt nachhaltig" verantwortlich.

Zachhalmel organisierte eine vielfältiges Programm mit Referenten wie Uni-Professorin Helga Kromp-Kolb zur "Klimakrise" (3. Oktober), Magdalena Glasner von der "Vorratskammer" über "Wertvolle Lebensmittel" (23. Oktober) und Nunu Kaller; die Wienerin hat ein Jahr keine Kleidung gekauft (13. November). Weitere Themen betreffen "Mobilität von morgen", "Daten und Fakten über eine Welt voll Plastik" und "Die Energiewende kommt".

Unabhängig davon bleibt das Bildungshaus seinem Angebot von Literatur und Musik treu. "Wir wollen Leute zu uns holen, die dem Leben positiv gegenüberstehen, aber kritisch sind, Dinge ansprechen und unsere Besucher zum Nachdenken anregen: Bloße flapsige, oberflächliche Unterhaltung ist unsere Sache nicht", sagt Hofer-Stelzhammer, deren Handschrift das Literaturfrühstück an Sonntagvormittagen trägt.

Erster Gast ist heuer der in Wien lebende Schriftsteller Semier Insayif, dessen Vater nach dem Medizinstudium in Wien nicht mehr in den Iran zurück konnte. "Semier ist ein toller Künstler, der sich mit viel Kraft, Klarheit und Schönheit ausdrückt."

Weiters lesen René Freund aus "Swinging Bells", August Schmölzer aus "Reise ins Herz", einem Programm über vielerlei Herzensbildung, sowie Gabriele Deutsch. Sie bringt ihr Programm "Hildegard Knef – So oder so ist das Leben" auf die Bühne. Stefan Kutzenberger, Welser Stadtschreiber 2018, stellt im März seinen dann druckfrischen "Jokerman" vor.

Tradition hat das Angebot für Junge und Junggebliebene: Die Puppenspieler Ruth Humer und Christoph Bochdansky servieren "Rumpelstilzchen – ein Küchen-Ramba-Zamba in vier Gängen".

Anmeldung zu den Veranstaltungen auf www.schlosspuchberg.at