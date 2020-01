Bildungsdirektion zieht ins ehemalige Vermessungsamt

Der neue Mieter ist die Bildungsdirektion Oberösterreich, die künftig drei Bezirke an einem Standort konzentriert. Nach Auskunft der Bildungsdirektion laufen derzeit noch die Umbauarbeiten, welche bis April abgeschlossen sein sollten. Neben den ehemaligen Bezirksschulinspektionen aus drei Bezirken und ihren Mitarbeitern wird in der Salzmannstraße auch der schulpsychologische Beratungsdienst Wels einziehen. Die bisherigen Standorte in Wels, Eferding und Grieskirchen werden aufgelöst. "Wir rechnen bis spätestens Mai 2020 mit der Eröffnung", sagt eine Sprecherin der Bildungsdirektion. Hausherrin des neuen Standortes ist die Leiterin der neuen Bildungsregion Wels-Grieskirchen-Eferding und frühere Welser Bezirksschulinspektorin Karin Lang.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.