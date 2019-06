Biker verletzt: Lenker von goldbraunem Mopedauto floh nach Unfall

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war Freitagabend gegen 19:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Linzerstraße B144 von Lambach kommend in Richtung Wels unterwegs. Ein goldbraunes Mopedauto fuhr zur selben Zeit auf der Sattleder Landesstraße in Richtung Linzerstraße. Bei der Kreuzung dürfte der Lenker das Rotlicht missachtet haben und bog mit dem Mopedauto nach links in Richtung Lambach ab. Der Motorradlenker bemerkte das und bremste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Fahrer des Mopedautos blieb nicht stehen und fuhr in Richtung Lambach weiter. Hinter ihm fuhr ein roter Skoda Fabia. Die Lenkerin hielt an und stieg kurz aus, wollte aber das Eintreffen der Polizei nicht abwarten.

Sowohl der Lenker des Mopedautos als auch die Lenkerin des roten Autos werden ersucht, sich bei der Polizei in Lambach, Telefonnummer 0 59133 4183, zu melden. Das Kennzeichen des Pkw begann mit "WL-" und endet mit einem "I".

