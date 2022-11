Bike-Spektakel in Wimpassing

Veranstaltet wird dieser vom RC Ovilava Wels. Per Rennrad mit Geländereifen auf unbefestigtem Terrain zu fahren, boomt immer mehr. Mit MTB-Weltmeister Daniel Federspiel wird auch ein bekanntes Zugpferd des Mountainbikesports an den Start gehen. Nicht nur die österreichische Elite wird sich in Wimpassing messen. Für alle ambitionierten Hobbyfahrer gibt es auf leichterer Strecke ein 45 Minuten langes Publikumsrennen in den Kategorien Mountain- und Gravelbike. Dieser Bewerb startet um 9.45 Uhr. Das Hauptrennen findet um 12 Uhr statt. Der RC Ovilava Wels hofft bei freiem Eintritt auf Volksfeststimmung. Um die Besucher bei Laune zu halten, wird am Streckenrand Punsch ausgeschenkt.