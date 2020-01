Im Juni 2017 mussten die Mitarbeiter des Welser Vermessungsamtes ihre Sachen packen. Damals wurde entschieden, die Agenden der Behörde in Linz zu konzentrieren. Seit diesem Zeitpunkt pendeln die Beamten in die Linzer Prunerstraße. Das Gebäude in der Salzmannstraße steht seither leer.