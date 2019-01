Biber richten am Traunufer schwere Schäden an

WELS. Geschütztes Nagetier als Grenzgänger aktiv. Energie AG sieht noch keine Gefahr für Kraftwerks- und Schutzbauten.

Nur selten bekommt man einen in freier Natur lebenden Biber zu Gesicht. Bild: Schön

Auf Höhe des Polizeisportvereins und damit unweit des Welser Stadtzentrums hat sich am Traunufer eine Biberkolonie angesiedelt. Dort haben die eifrigen Nager bereits an beiden Ufern eine beachtliche Leistungsbilanz hinterlassen. "Sie knicken Stämme mit bis zu 40 Zentimetern Durchmesser. Nahezu jeden Tag ist ein neuer Baum an der Reihe", schildert der Welser Fotograf Josef Fischer, der die Tiere seit mehreren Tagen mit seiner Kamera belauert.

Zu Gesicht bekommen hat er die fleißigen und streng geschützten Holzfäller bisher noch nicht. Denn Biber sind scheue und nachtaktive Tiere. Nur in ganz seltenen Fällen tappen sie in die Fotofalle. Dass ihr Hunger nach Baumrinde nicht ganz ungefährlich ist, zeigen die bereits angerichteten Schäden, die beträchtlich sind. Umstürzende Bäume könnten jemanden verletzten oder gar töten. Landen diese in der Traun, kann es zu Verklausungen kommen oder zur Beschädigung von Booten des Welser Ruderclubs.

Dennoch rät Bernhard Schön von der Naturschutzabteilung des Landes zur Besonnenheit: "Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tiere zu vertreiben, wenn das notwendig ist. Etwa durch das Anbringen von Gittern zum Schutz der Bäume. Ein spezielles Verbissmittel, als Anstrich aufgetragen, kann nur an frostfreien Tagen verwendet werden. Dazu ist es noch zu kalt", sagt der Biber-Experte. In besonders krassen Fällen erlaubt die Behörde eine "letale Vergrämung". So bezeichnen Jäger das behördlich genehmigte Erlegen von geschützten Arten.

Auf welcher Uferseite der oder die Biber Unterschlupf (die sogenannte Biber-Burg) suchten, ist nicht erkennbar. An der Aiterbachmündung in Thalheim sind die Schäden inzwischen ähnlich gravierend wie auf Welser Seite. Vermutlich findet sich dort die Biber-Burg. Die Vielzahl an Verbissschäden lässt vermuten, dass es sich um mehrere Tiere handelt.

Die in unseren Breiten bereits ausgestorbene Tierart wurde in den 1970er Jahren wieder angesiedelt. Der wachsende Bestand entwickelte sich aus Kolonien in den Donauauen bei Wien und von ausgesetzten Tieren am Inn.

Nach Auskunft von Energie-AG-Sprecher Wolfgang Denk halten sich die Biber-Schäden in erträglichen Grenzen: "Wir haben ein waches Auge auf die Aktivitäten des Bibers. Derzeit sind noch keine Kraftwerks- oder Schutzbauten betroffen." Die Biber-Ansiedlung an der Aiterbachmündung ist nicht die einzige im Stadtgebiet. Eine weitere Biber-Burg befindet sich am Thalbach. Verbissschäden gab es auch schon beim Trodatsteg.

