Bezirksmusikfest zum Eferdinger Stadtjubiläum

Das Jubiläumsjahr "800 Jahre Eferding" bietet sich für den Musikverein natürlich perfekt an, nach fünf Jahren wieder das Bezirksmusikfest auszurichten. Nach intensiver Vorbereitung laden die derzeit 65 aktiven Musikerinnen und Musiker aus den Zukunftsraum-Gemeinden Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping am kommenden Wochenende auf das Bahnhofsgelände der Linzer Lokalbahn ein. Erwartet werden am Samstag und Sonntag rund 2000 Gäste, die mit den Eferdingern mitfeiern. Beginn ist morgen, Samstag, um 18 Uhr mit dem Empfang der Gastkapellen. Anschließend spielen die "Woodyblechpeckers". Am Sonntag startet um 9 Uhr die Marschwertung mit anschließendem Festakt. Die zehn Burschen der Voixx Bradler spielen beim Frühschoppen ab 11.30 Uhr neben klassischer Blasmusik auch Rocknummern.