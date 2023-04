Bezirk Grieskirchen: Goldregen bei der Frühlingskonzertwertung

Hochzufrieden können die Musikvereine des Blasmusikverband Grieskirchen mit ihren Ergebnissen bei der Frühlingskonzertwertung in Kallham sein. Zwei Kapellen holten Silber, elf erspielten sich eine Goldmedaille.

Die drei Juroren Gottfried Reisegger, Thomas Asanger und Florian Moitzi bewerteten das vorgetragene Programm der einzelnen Vereine nach zehn Kriterien. Ausgerichtet wurde die Konzertwertung in Kooperation mit der Stadtkapelle Grieskirchen. Besonders beeindruckend war das Ergebnis der Marktmusikkapelle Haag am Hausruck, die in der schwierigsten Leistungsstufe E antrat und 96 Punkte erzielte. Der Musikverein Michaelnbach holte in der Stufe D 97,9 Punkte.

Der nächste Fixpunkt im Kalender der Musiker im Bezirk Grieskirchen steht bereits fest: die Eröffnung des "Hauses der Musik" am Freitag, 23. Juni. Dieses wird der Stadtkapelle Grieskirchen ebenso ein neues Zuhause bieten wie der Landesmusikschule, dem Männergesangsverein und dem Stadtarchiv. Vom 23. bis 25. Juni findet aus diesem feierlichen Anlass auch die Marschmusikwertung des Bezirks-Blasmusikverbandes in Grieskirchen statt.

