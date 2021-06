Bezahlbarer Wohnraum als zugkräftiges Wahlkampfthema für Welser Politik

Die Bau- und Wohnkosten steigen, Anleger investieren verstärkt in Immobilien, das "Beton-Gold" boomt. Dass in Wels das Thema Wohnen zum Wahlkampfthema wird, war abzusehen. Die FPÖ mit Bürgermeister Andreas Rabl wirbt mit dem Slogan "Wohnen muss leistbar bleiben". Und verweist darauf, dass in den vergangenen sechs Jahren 400 Sozialwohnungen gebaut wurden und Wels die zweitgünstigsten Mieten der größten Städte Österreichs hat.

Die Grünen rufen einen Kampf gegen die Immobilienspekulanten aus. Sie schlagen eine Leerstandsabgabe vor, also eine Gebühr, die zu entrichten ist, wenn eine Wohnung mehr als ein Jahr leer steht. Diese würde Immobilienbesitzer dazu bewegen, Wohnungen auf den Markt zu bringen und nicht bloß als Wertanlage zu horten. "Viele Wohnungen werden gar nicht mehr mit dem primären Ziel gebaut oder gekauft, sie zu vermieten. Sie dienen als Wertanlage mit hohen Renditen", sagt Thomas Rammerstorfer, Spitzenkandidat der Grünen. Damit in Wels nicht weiterhin Wohnungen für Spekulanten gebaut werden, gelte es einen Riegel vorzuschieben. Obwohl viele Häuser leer stehen, würden in den nächsten Jahren tausende neue Wohnungen gebaut und Grün- in Bauland umgewidmet.

Die SPÖ präsentierte gestern ihr Drei-Säulen-Modell für ein "besseres Wohnen und Leben in Wels". Leistbares Wohnen soll durch mehr gemeinnützige Wohnungen und eine Sanierungsoffensive für Altbauten gewährleistet werden.

"Da die Einstiegskosten für junge Menschen und Familien, aber auch für Mieter in sozialen Notlagen kaum zu bewältigen sind, beantragen wir im Gemeinderat am Montag das Projekt des Landes OÖ, einen Kautionsfonds auch in Wels zu initiieren", sagt Fraktionsvorsitzender Stefan Ganzert. Dieser Unterstützungsfonds soll vor Delogierung bewahren. Mehrpersonenhaushalte erhalten maximal 2000 Euro, Einpersonenhaushalte 1200 Euro im Jahr. Das Pilotprojekt wird im Innviertel und Salzkammergut derzeit erprobt.

Die Themen Nachhaltigkeit im Wohnbau, mehr Photovoltaikanlagen und mehr Fassaden- und Dächerbegrünungen stehen ebenso auf der Agenda der Roten. "Wir setzen uns auch für ein modernes Stadtteilmanagement ein", sagt SP-Spitzenkandidatin Petra Wimmer. Durch eine gute soziale Durchmischung und Sozialarbeit vor Ort sollen Konflikte und Kommunikationsprobleme der Vergangenheit angehören.