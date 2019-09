Die Welser Abfallverwertung WAV kämpft mit üblem Gerüchen. Die Auswirkungen des Gestanks bekamen in den Sommermonaten besonders die Bewohner am Südufer der Traun zu spüren. In Schleißheim hatten sich die Beschwerden zuletzt vervielfacht. Die WAV nimmt das Problem nicht auf die leichte Schulter. Das zur Energie AG zählende Entsorgungsunternehmen räumt Schwierigkeiten bei der Schlackeaufbereitung ein.