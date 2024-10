Betrunkener Welser Autolenker raste der Polizei davon

Die Beamten in Zivil hatten den Mann aufgefordert, auf einem freien Parkplatz vor dem Hauptbahnhof stehen zu bleiben. Der 48-Jährige machte sich aber stattdessen über die Bahnhofstraße und die Schubertstraße davon. Weit kam er nicht: In der Laahener Straße hielten ihn die Polizisten an. Der Lenker wurde zum Alkovortest und zum anschließenden Alkomattest aufgefordert, beide Tests waren positiv.

Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, der Fahrzeugschlüssen an seine Tochter übergeben.

