Betrunkener Mopedlenker kollidierte mit Traktor

Zeitgleich fuhr ein ebenfalls 46-Jähriger aus dem Bezirk Eferding mit seinem Traktor auf der L1217 in dieselbe Richtung und bog in der Ortschaft Wögern, Gemeinde Stroheim, nach links in die dortige Wiese ein. Dabei prallte der Mopedlenker gegen das Heck des Traktors und wurde leicht verletzt. Er lehnte jedoch eine Herbeiholung der Einsatzkräfte strikt ab und entfernte sich ca. 300 Meter von der Unfallstelle. Ein durchgeführter Alkomattest beim Mopedlenker verlief positiv mit einem Wert von 1,96 Promille. Anschließend wurde der 46-Jährige in das Klinikum Wels gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper