Betrunkener ging bei Sportfest auf Polizisten los

Gegen Mitternacht wurden die Beamten der Polizeiinspektion Krenglbach wegen einer Körperverletzung zu der Veranstaltung gerufen. Um den Sachverhalt zu klären, wollten sie einen 24-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land befragen. Dieser zeigte sich aber alles andere als kooperativ. Er werde ihm die Nase brechen, sagte der Betrunkene zu einem Polizisten, und versetzte diesem einen Stoß gegen den Oberkörper. Es kam zu einer Festnahme, was den jungen Mann noch gewalttätiger machte. Er wehrte sich so heftig, dass die vier Polizisten Pfefferspray einsetzen mussten. Als sie den 24-Jährigen zur Arrestzelle nach Marchtrenk brachten, bedrohte er die Beamten wiederholt mit dem Umbringen, falls man ihm nicht sofort die Handschellen abnehmen würde. Die Nacht verbrachte er schließlich in der Justizanstalt Wels.