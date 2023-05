Betrunkener drohte, Security zu erschießen

Am Sonntag kurz vor Mitternacht war der 32-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land mit den Security-Mitarbeitern auf einem Fest in Stadl-Paura in Streit geraten. Dass er dabei auch sagte, er werde von zuhause seine Waffen holen und sie erschießen, rief die Polizei auf den Plan. Sieben Polizeistreifen rückten an und fahndeten umgehend nach dem inzwischen geflohenen Mann. Der konnte schließlich gegen 1.30 Uhr in einem Nachtclub in der Nähe gefunden und zur Polizeiinspektion Lambach gebracht werden. Ein Alkotest ergab 1,9 Promille.

In seiner Wohnung fanden die Polizisten bei einer freiwilligen Nachschau eine Schreckschusspistole samt Munition. Beides wurde ihm abgenommen und sichergestellt. Der Mann war teilweise geständig, er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

