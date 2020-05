Betrunkener bedrohte Polizisten

Die alarmierte Fußstreife traf einen 35-Jährigen aus Wels, auf den die Beschreibung passte. Allerdings verhielt er sich ruhig und ein polizeiliches Einschreiten war nicht nötig. Die Polizisten behielten den Mann aber im Blick und mussten kurze Zeit später einschreiten, weil der Mann auf der Stelzhamerstraße auf die Fahrbahn torkelte und ein herannahendes Fahrzeug abrupt abbremsen musste. Der Betrunkene hatte dabei einen 50-Euro-Schein verloren, den ihm einer der Polizisten zurückgeben wollte.

Der Betrunkene wollte dem Beamten das Geld schenken und als dieser erwiderte, dass er keine Geschenke annehmen dürfe, geriet der 35-Jährige in Rage und bedrohte die Polizisten. Der 35-Jährige wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Dort geriet er plötzlich wieder in Rage. Ihm mussten Fußfesseln angelegt werden. Der Mann bedrohte die Beamten mehrmals mit dem Umbringen. Er wurde ins Welser Polizeianhaltezentrum gebracht. Am Donnerstag soll er vernommen werden.

