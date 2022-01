Betrunkener attackierte Vermieterin und Polizisten

Der Mann war am Montagabend mit der 70-Jährigen in Streit geraten und soll sie dabei geschlagen und verletzt haben. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der 58-Jährige weiterhin aggressiv. Einem Polizisten, der sich ihm in den Weg stellte, versetzte er einen Faustschlag gegen den Unterarm. Der Mann musste unter Anwendung von Körperkraft zu Boden gebracht und festgenommen werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels auf freiem Fuß angezeigt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die betagte Vermieterin wurde im Klinikum Wels ambulant behandelt. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.