Betrunken und auf Drogen: Aktion scharf der Welser Polizei

"Betrunken und auf Drogen: E-Scooter-Fahrer in Wels geschnappt", "Welser beschädigte bei Alkofahrt vier Fahrzeuge", "2,26 Promille: Alkolenkerin kollidierte bei Parkmanöver mit Auto". Das waren in den vergangenen zwei Wochen die negativen Welser Spitzenreiter in den Schlagzeilen. Gerade jetzt im Advent wird die Welser Polizei ihre Schwerpunktkontrollen nochmals erhöhen.

"Wir haben schon zuletzt den Kontrolldruck nach oben geschraubt, weil vor allem die Drogenlenker immer mehr werden", sagt Andreas Weidinger, Verkehrsreferent der Welser Stadtpolizei. Auch die Zahl jener, die alkoholisiert und unter Drogeneinfluss E-Scooter fahren, steigt. Oft sind die Elektroroller zudem auch frisiert und gehen viel schneller als die erlaubten 25 km/h, womit auch die Gefahr im Straßenverkehr höher wird. Weidinger warnt vor empfindlichen Strafen bei Manipulationen der Elektrogefährte.

Bei den Schwerpunktaktionen im Advent bis zu Silvester werden zusätzlich drei bis fünf Streifen eingesetzt, kontrolliert wird verstärkt an den Wochenenden. "Wir werden auch donnerstags Schwerpunkte setzen, weil da erfahrungsgemäß bereits viele Weihnachtsfeiern stattfinden", kündigt Weidinger an und rät einmal mehr, das Auto stehen zu lassen und sich ein Taxi zu nehmen, wenn man etwas getrunken habe. Die rasche Beeinträchtigung der Fahrleistung durch den Konsum von süßen, heißen Getränken wie Punsch und Glühwein werde häufig unterschätzt.

Schwerpunkte auch in den Bezirken

Auch Gerhard Groißhammer, stv. Bezirkspolizeikommandant von Grieskirchen und Eferding, und seine Kolleginnen und Kollegen haben verstärkte Kontrollen bereits eingetaktet. Dass sich die Kontrollpunkte binnen kürzester Zeit über die sozialen Medien herumsprechen, ist Groißhammer klar. "Aber wenn dadurch zehn Leute weniger betrunken in ein Auto steigen und wir einige Unfälle weniger haben, ist das Ziel auch erreicht", sagt Groißhammer. Bei den Schwerpunktkontrollen in den beiden Bezirken sind bis zu 20 Polizisten im Einsatz, auch untertags muss man mit Kontrollen rechnen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

