Betrug mit Goldketten: Zwei Männer in Haft

Die Männer hatten zwischen April und Mai dieses Jahres mehrere Juweliere in Leonding, Wels, Steyr und Marchtrenk über den Tisch gezogen, indem sie minderwertige Ware zu hohen Preisen anboten. Bei den Ankaufstests ergaben sich keine Auffälligkeiten. Erst im Nachhinein – etwa beim Einschmelzen – stellte sich heraus, dass die Goldketten lediglich vergoldet waren und der Kern aus einem anderen Material bestand. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Polizisten eine größere Menge an Goldketten sicher. Zwei der Beschuldigten, 25 und 45 Jahre alt, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen und sitzen nun in der Justizanstalt Wels in Haft.