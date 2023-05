Betrügerisches Pärchen in Welser Bank festgenommen

Der 54-jährige Belgier wies sich am vergangenen Montagvormittag in einem Bankinstitut in der Welser Innenstadt mit einem gefälschten südafrikanischen Reisepass aus - demnach sei er "Christoffel Jacobus Van Tonder". Er versuchte mit Hilfe seiner Komplizin, einer 36-jährigen Französin, als Übersetzerin 14.000 Euro von einem fremden Bankkonto zu beheben. Doch der 21-jährige Bankangestellte bemerkte dies und verständigte seinen Vorgesetzten, der sofort die Polizeiinspektion Wels-Innere Stadt verständigte.

Die Polizisten trafen die beiden Verdächtigen noch am Tatort an und nahmen sie fest. Die 36-Jährige konnte sich ausweisen, die Identität des 54-Jährigen konnte nur mittels Anfrage an das Polizeikooperationszentrum Thörl-Maglern festgestellt werden. Der gefälschte südafrikanische Reisepass und das Mobiltelefon der 36-Jährigen wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Wels übernommen. Die beiden Beschuldigten wurden bereits schriftlich vernommen und gestern über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

