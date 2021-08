Betriebliche Kinderbetreuung bei Felbermayr

Der Welser Bau- und Schwertransportkonzern bietet an seinem neuen Stammsitz auch eine Krabbelstube und Kinderbetreuung an. "Als Familienunternehmen hatte es für uns eine hohe Priorität am neuen Standort auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ideal zu ermöglichen", betonen die beiden Geschäftsführer der Felbermayr Holding, Horst und Andrea Felbermayr. Betreut werden Kinder von einem Jahr bis zwölf Jahre von Tagesmüttern des OÖ. Familienbundes. Die Einrichtung ist nur fünf Wochen geschlossen, zwei davon im Sommer.