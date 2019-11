Betriebe locken mit Bonuskarten

Kartenbesitzer sammeln bei jedem Einkauf in einem der 22 Partnerbetriebe Bonuspunkte, die in jedem teilnehmenden Unternehmen eingelöst werden können. Damit soll die Kundenbindung gestärkt werden, da die Eferdinger Wirtschaft unter der Sogwirkung des Zentralraums leidet, was Kaufkraft und Arbeitsplätze betrifft. "Dem begegnen wir mit einer Stärkung der Betriebe vor Ort und mit einer Attraktivierung des Einkaufens vor Ort", sagt Eferdings Wirtschaftskammer-Obmann Christian Prechtl. Ziel der nächsten Monate sei es, die Zahl der "GUUTE-Card"-Betriebe und Kartenbenützer zu steigern.

