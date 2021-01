Der ehemalige Truppenübungsplatz in Kirchham bei Wels bietet wieder Diskussionsstoff. Die 27 Hektar große Liegenschaft am Stadtrand gehört einer Landwirtin, die dieses vor sieben Jahren nach Ende der Truppenübungen an ihren Nachbarn, KTM-Chef Stefan Pierer verpachtete. Das Grundstück ist von Wegen durchzogen, die seit Jahrhunderten begangen werden. 2019 stellte die Besitzerin Verbotstafeln auf, mit der Aufschrift "Privatgrundstück – Betreten verboten" sowie "Hunde- und Fahrradverbot".