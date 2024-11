Betreiber fordert mehr E-Scooter-Parkplätze in Wels

Seit September gibt es in Wels Parkplätze für E-Scooter. Damit reagierten die Stadt und die Betreiber auf zahlreiche Beschwerden, weil die Gefährte zum Beispiel quer über Geh- und Radwege abgestellt worden waren. Dank GPS-Ortung können die Nutzer die Roller jetzt nur noch an einigen Stellen in der Stadt – allen voran der Innenstadt – parken.

Martin Skerlan vom E-Scooter-Anbieter "Tier" sieht in einigen Bereichen noch Verbesserungsbedarf: "Wir arbeiten sehr gut mit der Stadt Wels zusammen und versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden, aber ein paar Dinge müssen noch überarbeitet werden."

Parkplatzmangel

So halte sich zum Beispiel einer von den drei Betreibern, mit denen die Stadt die Parkplatzregelung getroffen hat, noch nicht an die vereinbarten Regeln. "Der hat natürlich einen Vorteil, weil die Nutzer auch außerhalb der vereinbarten Flächen parken können", sagt Skerlan. Außerdem gebe es große Bereiche, in denen derzeit keine Parkplätze vorhanden seien. "Dazu gehört zum Beispiel das Messegelände – wer zu einer Messe will, kann vom Bahnhof mit dem E-Scooter dorthin fahren, aber leider nicht parken und damit die Fahrt nicht beenden", sagt Skerlan.

Die Nutzungszahlen seien mit Inkrafttreten der neuen Zonen allgemein zurückgegangen: "Wir kommen zwar in die Nebensaison, es war jedoch ein sehr abrupter Rückgang mit dem Zeitpunkt der Aktivierung zu verzeichnen", sagt der Unternehmenssprecher.

Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP) betont, dass sich das Konzept noch in einer Testphase befinde: "Mit den Betreibern ist vereinbart, dass wir die Auswirkungen im Frühjahr gemeinsam evaluieren." Dazu, dass einer der Betreiber sich nicht an die vertraglichen Regelungen hält, sagt der Stadtpolitiker: "Wir sind noch in der Abstimmung. Aber wir haben uns sehr viele Rechte ausbedungen, wir können die Scooter zum Beispiel einsammeln."

Ausweitung geplant

Es sei geplant, dass weitere Parkplätze geschaffen würden. "Die Betreiber haben Nutzerdaten und wir die Sichtweise der Stadtplanung", sagt Ganzert. Wahrscheinlich werde es auch in Stadtteilzentren Abstellplätze geben. "Dort gibt es Bedarf, aber mein Ziel ist es nicht, das Modell auf die ganze Stadt auszuweiten."

Insgesamt zeige die Maßnahme aber die gewünschte Wirkung. "Wir bekommen deutlich weniger Beschwerden und viele positive Rückmeldungen."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer