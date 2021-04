Betonbarrieren auf dem Weg zur Teststraße

Am Freitag wurden die betonierten Elemente, zwischen denen man nur in Schrittgeschwindigkeit durchfahren kann, wieder aufgestellt. Auch wer zu den Teststraßen will, muss durch die enge Schikane.

ÖVP-Spitzenkandidat und Polizist Andreas Weidinger spricht von einem Schildbürgerstreich. "Wir reden von Öffnungsschritten, wo Testungen eine zentrale Rolle spielen, und in Wels wird die Zufahrt erschwert", sagt Weidinger. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr hätten gezeigt, dass gerade ältere Verkehrsteilnehmer und jene mit großen Fahrzeugen diese Zufahrten meiden.