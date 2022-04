Betagter Autofahrer übersah Querverkehr: Mutter und Tochter verletzt

Ein 86-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land hatte seinen Wagen gegen 16:10 Uhr zuerst an der Kreuzung der Leombacher mit der Eggendorfer Landesstraße angehalten, war dann aber trotz Querverkehrs in Kreuzung eingefahren. Eigenen Angaben zufolge hatte er den von rechts kommenden Pkw nicht gesehen.

Sein Auto kollidierte im rechten Winkel mit dem Pkw einer 39-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, die auf der Eggendorfer Landesstraße Richtung Sipbachzell unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass sich das Fahrzeug der Frau mehrmals überschlug bevor es in einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Die 39-Jährige und ihre 13-jährige Tochter wurden verletzt. Die Rettung brachte sie ins Klinikum Wels, teilte die Polizei am Abend mit.