Betagte Autofahrerin übersah Fußgängerin

Eine 80-jährige Pkw-Lenkerin dürfte während der Fahrt auf der B129 eine Fußgängerin übersehen haben. Der Wagen der betagten Linzerin erfasste die 39-Jährige an der Kreuzung der Passauer mit der Hauptstraße. Die Frau aus dem Bezirk Eferding wurde verletzt. Nach der Erstversorgung brachte sie der Notarzt in das Klinikum Wels, teilte die Polizei am Abend mit.