Besuchsverbot in Welser Altenheimen, Welldorado bleibt geschlossen

Wels/Gallspach. Die Stadt Wels richtet ab sofort einen Krisenstab ein. Bereits gestern wurden weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bekannt gegeben. Die größten Einschränkungen müssen die Bewohner der städtischen Seniorenheime in Kauf nehmen. Seit gestern gilt dort ein Zutrittsverbot für Besucher. Für Angehörige von palliativ betreuten Menschen gelten Ausnahmen. Die städtischen Generationentreffs, in denen sich tagsüber viele ältere Welser aufhalten, werden vorsorglich geschlossen. Die Tagesheimstätten bleiben vorerst geöffnet: „Ältere Personen tragen ein hohes Risiko, an Corona zu erkranken. Der Schutz vor Ansteckung hat ab jetzt absoluten Vorrang“, begründet Gesundheitsreferentin Silvia Huber (SPÖ) die strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden die Besuchskontakte in den Altenheimen auf das Notwendigste beschränkt, berichtet etwa der Leiter des Marienheims in Gallspach, Wolfgang Cossee. Die Hygienevorkehrungen, die in der Grippesaison höher sind, wurden noch weiter verstärkt. „Die wenigen Angehörigen, die noch kamen, haben wir in Gesprächen um Verständnis für die Maßnahmen gebeten. Die alten Menschen bedauern natürlich, dass es keine Besuche mehr gibt.“ Im Marienheim werden derzeit ambulante Termine, wenn möglich, verschoben. Wenn Fahrten mit dem Roten Kreuz notwendig sind, werden die Bewohner im Eingangsbereich übergeben, nicht in den Zimmern.

Als weitere Schutzmaßnahme in Wels wurde die Sperre des Welldorado veranlasst, die heute in Kraft tritt. Das Bäderzentrum bleibt bis 3. April geschlossen.

Um die Aufsicht von Kindern zu gewährleisten, wird seit gestern in den Kindergärten und Schulen der Betreuungsbedarf ermittelt. Betreut werden sollen nur jene Buben und Mädchen, deren Eltern bzw. Elternteil arbeiten müssen und niemanden zur Aufsicht ihrer Kinder haben.

Krisenstab tagt

Heute tagt in Wels erstmals ein erweiterter Krisenstab, der sich aus dem Bürgermeister, der Gesundheitsreferentin, dem Magistratsdirektor, Fachpersonal des Magistrats und Vertretern der Blaulichtorganisationen zusammensetzt. Bei Bedarf sollen Experten herangezogen werden.

Am frühen Nachmittag wurden auch aktuelle Zahlen bekannt gegeben. Inzwischen sind fünf Welser erkrankt. Bei weiteren fünf besteht ein Verdachtsfall. 46 Personen waren gestern in Quarantäne.

Andreas Rabl (FPÖ),

Welser Bürgermeister

Wolfgang Cossee, Leiter des

Marienheims Gallspach