Besucherrekord beim Welser Stadtfest

Das war ein Wochenende, an das sich die Welserinnen und Welser noch lange erinnern werden. Wie zu besten Volksfestzeiten drängten sich beim Stadtfest zum Jubiläumsjahr "800 Jahre Wels" die Besucher in der Innenstadt. Das Stadtmarketing jubelt über einen noch nie dagewesenen Besucherrekord mit 70.000 Frequenzmessungen am Samstag und 40.000 am Freitag, an dem ein Gewitter mit heftigem Regen gegen 19 Uhr die Feierlaune kurz unterbrach.

Auch eine Möglichkeit für Bürgermeister Andreas Rabl, in sein Büro zu kommen Bild: Stadtmarketing/Rene Hauser

Der Stadtplatz wurde für die Jugend zur Tanzfläche. Bild: krai

Partner mit kalter Schnauze: Die Polizei zeigte die Arbeit mit den Polizeihunden. Bild: Stadtmarketing/Rene Hauser

Insgesamt wurde 40 Stunden lang zwischen K. J. und Zwinger gefeiert. Die Gastronomen und Standlbetreiber freuten sich über einen riesigen Andrang der Feiernden. Auch für Nervenkitzel war gesorgt. Hochgerechnet stürzten sich alle sieben Minuten wagemutige Bungee-Springer vom Felbermayr-Kran in die Tiefe.

Zum großartigen Gelingen des Welser Stadtfestes beigetragen haben die Vereine, Einsatzorganisationen, Schulen und Kindergärten mit mehr als 500 Mitwirkenden. Die Bühnen rockten unter anderem der Hot Pants Road Club, Hoamspü, Rockstory und Johnny M. & the Toothbreakers.

Die nächste Großveranstaltung in Wels findet bereits am kommenden Wochenende statt. Beim MusikfestiWels treten "Lemo" und "Die Seer" bei freiem Eintritt auf. Und am 9. Juli geht in Wels das Bezirksmusikfest über die Bühne.