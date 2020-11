Besucherin trug Virus ins Heim

Eine Besucherin dürfte das Virus in das Altenheim hineingetragen haben. Sie informierte das Heim vom positiven Testergebnis. "Die Infektion passierte, bevor die strengen Besucherregeln in Kraft traten", sagt Bürgermeister Christian Schöffmann (VP). Bei einem Schnelltest wurden am Wochenende fünf Heimbewohner positiv getestet. Am Sonntag wurden die genaueren PCR-Tests durchgeführt, dessen Ergebnisse für gestern Abend erwartet wurden. Derzeit gehe es den Betroffenen gut.

