Bereits Anfang Juni, früher als viele andere Kinos im Land, hat das Welser Programmkino nach dem Lockdown wieder aufgesperrt. Am Anfang dürfte die Sehnsucht, wieder ins Filmtheater gehen zu können, groß gewesen sein, der Juni lief besser als im Vorjahr. Im Juli und August blieben viele Besucher aber aus. "Der Besucherzustrom hält sich leider in Grenzen, wir haben öfter Tage, wo wir am ganzen Abend nur 20 Besucher in beiden Sälen haben", sagt Co-Geschäftsführer Christian Pucher.