Bestnoten bei Fremdsprachenbewerb

Erfolg für Schülerinnen des Welser Brucknergymnasiums beim landesweiten AHS-Fremdsprachenwettbewerb. In der Königsdisziplin, dem Switch-Wettbewerb, in dem es gilt, permanent zwischen zwei Sprachen zu wechseln, wurden alle Teilnehmerinnen des Brucknergyms prämiert. Sie unterhielten sich mit den Native Speaker abwechselnd auf Englisch und Französisch über das Thema Fake News. Zu den sechs besten Schülerinnen und Schülern in dieser Disziplin zählen Pia Grabmann (7A) und Mara Prähofer (7A). Erblina Murseli (7A) sicherte sich den hervorragenden zweiten Platz und eine Prämie von 300 Euro.

