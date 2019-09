Beste Stimmung in der Mostmetropole

"Da hätte ich ja heute in der Kurzen ausrücken können", bedauert ein Spaziergänger aus Wallern bei der gestrigen Weberbartl-Apfel-Wanderung. Tatsächlich hatten das Obst-Hügel-Land und die OÖNachrichten als Gastgeber das Wetterglück auf ihrer Seite.

Bei sommerlichen Temperaturen genossen rund 4000 Wanderer die Tour zwischen herbstlich verfärbten Obstgärten, abgeernteten Maisfeldern, vorbei an Fischteichen und frisch geackerten Feldern. Und immer wieder erfreuten sich die Riechknospen der Wanderer an dem feinen Duft von überreifem Mostobst, das erst wenige Augenblicke, bevor die Wanderer die Schotter- und Wiesenwege passiert hatten, zu Boden gefallen ist.

„Wetter-Hans“ Gessl versucht sich auch an einer Mostobstpresse. Bild: Volker Weihbold

Musik darf beim Most nicht fehlen. Bild: Volker Weihbold

Und immer wieder lockten gemütliche Rastplätze zum Pausieren. Bild: Volker Weihbold

Sieben der zwölf Geschwister der Familie Renje aus Traun (teilweise mit ihren Partnern) machten sich gestern ebenfalls auf den Weg. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Namenspate der Wanderung Bild: müf

Bei der Familie Schwab in Fürneredt hatten die Gäste die Qual der Wahl zwischen erlesenen Moste, feinen Fruchtsäften und spritzigem Cider. Präsentiert wurden die Getränke in der neuen "Kühlerei", einem großen Getränkekühlschrank, der in einer Nische des Bauernhofes steht, wo zwei alte, weiß gestrichene, hölzerne Kinoklappsessel zum Rasten einladen. Verkauft werden die Spezialitäten des Obst-Hügel-Landes gegen freiwillige Spenden: "Geben Sie, was Ihnen die Getränke wert sind", steht auf einer Tafel. (müf)

