Beste Ersthelfer im Land kommen aus Grieskirchen

Sie überzeugten beim Erste-Hilfe-Landesbewerb, der im Grieskirchner Schulzentrum stattfand, und dürfen nun mit vier weiteren Gruppen, darunter auch die TNMS2 Grieskirchen, zum Bundeswettbewerb am Maltschacher See in Kärnten fahren.

Auf der Parzer Schulstraße in Grieskirchen passierte ein Verkehrsunfall: Ein Auto und ein Moped prallten zusammen, mehrere Verletzte sind zu versorgen. Dieses und andere Szenarien, wie ein Herzstillstand während eines Fußballspiels, eine Blutung nach einem Unfall mit einer Kreissäge oder eine allergische Reaktion nach einem Insektenstich, waren die Aufgaben, denen sich die 24 qualifizierten Bewerbsgruppen stellten.

"Täglich können wir mit Situationen konfrontiert werden, in denen jede Sekunde zählt. Genau dann ist es wichtig, ohne zu zögern, Erste Hilfe zu leisten", sagt OÖ-Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.