Beste Dissertantin am Campus Wels

Die Wahl fiel auf Nadiia Sadova am Campus Wels für Technik und angewandte Naturwissenschaften. Sie befasste sich in ihrer Arbeit mit bioaktiven Pflanzenstoffen, die eine positive Wirkung auf die Darmgesundheit von Menschen und Tieren haben. Aufgrund des ähnlich aufgebauten Gedärms von Mensch und Fruchtfliege forschte sie an den Insekten und fand heraus, dass Holzlignane, Traubenkernpolyphenole und Zitrusflavanone eine vielversprechende Wirkung zum Schutz der Darmbarriere aufweisen.

