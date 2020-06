Bestattung am Gipfel

Am Gipfel des Kleinen Priels kann ein Ruhekissen mit einer Teilmenge der Kremationsasche unter die Grasnarbe eingebracht werden. Angehörige könnten damit geliebten Menschen am Ende ihres Weges noch einmal einen Gipfelsieg und ein alpines Andenken ermöglichen, sagt Peter Schauer von der Feuerbestattung. Diese Möglichkeit sei einmalig in Österreich.

