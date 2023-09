Bessere Zugverbindungen am Abend ab Dezember

Das wird Nachtschwärmer, Theater- und Veranstaltungsbesucher freuen. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember gibt es Verbesserungen für Zugfahrer am späteren Abend. Neu ist eine Spätverbindung ab Linz (22.50 Uhr) ohne Umstieg über Wels nach Schärding (0.08 Uhr). In Neumarkt-Kallham kann darüber hinaus ein Umstieg nach Ried oder die dann neue Verbindung nach Braunau (0.32 Uhr) genutzt werden. Eine Spätverbindung wird außerdem aus Wien kommend über Linz (21.45 Uhr), Wels (22.09 Uhr),