Besorgnis über Anstieg der Radunfälle: Stadtpolitik will Bewusstsein schärfen

Weil immer mehr Verkehrsteilnehmer vom Auto auf das Fahrrad umsteigen, klettern auch die Unfallzahlen mit Zweirädern nach oben: "Im Vorjahr gab es einen starken Anstieg bei den Fahrradunfällen mit Personenschaden. Das gibt uns zu denken", betont Verkehrsinspektor Andreas Weidinger vom Welser Stadtpolizeikommando. 2018 mussten 64 Radfahrer nach Zusammenstößen mit anderen Verkehrsteilnehmern ins Welser Klinikum behandelt werden. Im Vorjahr zählte die Welser Polizei ebreits 73 Unfälle mit verletzten Radlern. Das sind um 14 Prozent mehr.

In einem Fall endete die Kollision tödlich. Im August wurde eine 64-jährige Radfahrerin in der Hans-Sachs-Straße im toten Winkel von einem Lkw überfahren und so schwer verletzt, dass sie am Unfallort verstarb.

Mangelndes Verständnis

Die steigenden Unfallzahlen führt Weidinger auf mehrere Faktoren zurück. Einer der Schwachpunkte sei unzureichender Schutz: "Mit guter Beleuchtung und richtiger Bekleidung lassen sich viele Unfälle vermeiden. Radfahrer, die nachts ohne Reflektoren unterwegs sind, gehen ein hohes Risiko ein." Dabei will Weidinger auch die Autofahrer nicht aus der Verantwortung nehmen: "Es herrscht ein mangelndes Verständnis untereinander. Jeder glaubt, dass der jeweils andere schuld ist."

Bei der Stadtpolitik sind die hohen Unfallzahlen bereits aufgeschlagen. Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) will sich gemeinsam mit Weidinger die Radunfälle auf mögliche Unfallhäufungspunkte ansehen: "Sollten wir diesbezüglich fündig werden, müssen wir bauliche Veränderungen prüfen."

Gemeinsam mit den Touringklubs soll in diesem Jahr eine Sicherheitskampagne gestartet werden, die besonders auf die Eigenverantwortung der Radfahrer abzielt: "Je mehr Radler, umso besser. Nun geht es darum, den Eigenschutz zu verstärken und damit Unfälle zu vermeiden", erklärt Kroiß. Zu Beginn der Radsaison sei wiederum die Polizei gefordert, um sogenannte Kampfradler, die sämtliche Vorschriften ignorieren, mit Strafen zu belegen: "Da muss die Polizei ein Zeichen setzen", erklärt der Sicherheitsreferent.

Kontrolle mit Abstandsmesser

Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SPÖ) unterstützt die Kampagne. Die Sensibilisierung müsse aber auch bei den Autofahrern einsetzen: "Aus diesem Grund starten wir im März eine Aktion, bei der ein Radfahrer mit Abstandsmesser durch die Stadt fährt und via Headset mit der Polizei verbunden ist. Wenn Sicherheitsabstände ignoriert werden, ermahnen Polizisten die Autofahrer." Wie Kroiß will auch Hoflehner anhand einer Unfallanalyse mögliche Gefahrenstellen beseitigen.

