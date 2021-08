Besitzer war ohnmächtig: Aggressiver Hund behinderte Ersthelfer

Der Besitzer des Hundes war am Rand einer Straße offenbar ohnmächtig geworden. Gegen 13:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte gerufen, da der Mann regungslos am Rand eines Fahrradstreifens lag. Die Ersthelfer des Roten Kreuzes konnten sich dem 37-Jährigen aber nicht nähern, da der Hund des Mannes, ein Pitbull, sein Herrchen bewachte und aggressiv reagierte. Polizisten versuchten dem Hund eine Leine anzulegen, doch auch das stellte sich als unmöglich heraus. Als der Flugretter Rettungshubschraubers versuchte, den Bewusstlosen vom Hund wegzuziehen, setzte der Pitbull zum Sprung an. "Der Notarzt konnte sich nur durch einen Fußtritt gegen den Pitbull zur Wehr setzen", berichtete die Polizei am Samstagabend.

Pfefferspray gegen Hund eingesetzt

Schließlich setzte die Polizei Pfefferspray gegen das Tier ein, woraufhin sich der Hund zurückzog und der Hundebesitzer plötzlich erwachte. Er lehnte eine Versorgung ab und gab an, dass es ihm gut gehe. Er habe nur geschlafen. Der Mann wird wegen einer Übertretung nach dem Hundehaltegesetz bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt.