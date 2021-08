Beschmierte Hausmauern nach Street Art Festival

Zur Gestaltung wurden große Flächen freigegeben, wie beim Alten Schlachthof und an der Kart- sowie der Skater-Halle.

Manche Künstler haben es offensichtlich übertrieben, sie sprühten auch Hausmauern von privaten und öffentlichen Gebäuden an. Der Welser Jugendreferent und FPÖ-Obmann Gerhard Kroiß beklagte gestern den Missbrauch einer professionellen Veranstaltung: "Es ist nicht einzusehen, dass einige wenige das grundsätzlich positive Image der Veranstaltung schädigen", so Kroiß, der Anzeige erstattete. Empört reagiert auch die ÖVP. Bürgermeisterkandidat Andreas Weidinger ersucht Geschädigte, die Polizei zu kontaktieren. Besprüht wurde unter anderem der Eingang zum Wachzimmer Innenstadt, der Eingang zum Haus Dragonerstraße 1 und eine Hausmauer am Kaiser-Josef-Platz 44.