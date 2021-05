Beschluss zu Wohnprojekt wurde nach Protesten vertagt

LAMBACH. Ein bis zu fünfgeschoßiges Wohnprojekt in Lambach erhitzt die Gemüter. Die Immobilienfirma Maximilianhof in Altmünster plant in der Berggasse zwei Blöcke mit 73 Mietwohnungen. Am Donnerstag trafen sich Anrainervertreter mit Mitgliedern des Planungsausschusses zu einer Aussprache. Das Treffen hatte zur Folge, dass der Tagesordnungspunkt zur Bebauung noch vor der gestrigen Gemeinderatssitzung abgesetzt wurde. "Wir werden uns das nochmals ansehen, ich kann allerdings nichts versprechen", sagt Ausschussobmann Hannes Moser (ÖVP).

Gebaut wird auf dem Sammer-Areal. Das ehemalige Gasthaus wurde im Vorjahr abgerissen. Erhalten blieb nur ein kleiner Teil, der inzwischen unter Denkmalschutz steht. Eine von den Anrainern geforderte Bebauung mit Reihenhäusern kann sich Moser nicht vorstellen: "Im Kerngebiet geht das gar nicht. Außerdem müssen wir auch die Interessen der Projektanten berücksichtigen."

Die Anrainer beauftragten den Eferdinger Architekten und Sachverständigen Erich Deinhammer mit einer Expertise. "Die Annahme der Gemeinde ist falsch, wonach in einem Kerngebiet so hoch gebaut werden darf und man nichts dagegen unternehmen kann. Es gilt das Orts- und Landschaftsbild, aber auch das Raumordnungsgesetz", betont der Anrainervertreter. Das Projekt sei viel zu hoch dimensioniert und klebe förmlich am denkmalgeschützten Restbestand: "Der sieht daneben aus wie eine Hundehütte", spricht der auch als vielbeschäftigter Ortsplaner tätige Architekt Klartext. Dem Projekt fehle in Verbindung zu seiner historischen Umgebung die Sensibilität. Es sei nur auf Wertschöpfung angelegt.

Rücktritt nach Eklat

Die Auseinandersetzung um die Bebauung ist nicht neu. Bei einer ersten Bauverhandlung im Vorjahr kam es zwischen einer Anrainerin und dem damaligen Bürgermeister Klaus Hubmayer zu einem heftigen Wortwechsel. In der Folge trat Hubmayer zurück und nannte die Proteste um die Bebauung im Rückblick als Auslöser für seinen Abgang. Deinhammer empfahl Bürgermeisterin Petra Marischka (SPÖ) und den anwesenden Mandataren, die Bebauung in der Berggasse als Chance zu begreifen: "Wenn sich mir als Gemeinde so eine Möglichkeit bietet, mache ich einen Architektenwettbewerb."

Der Bauwerber Maximilianhof war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.